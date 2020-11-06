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Здоровье и медицина

Миру предрекли новую пандемию из-за грызунов в Дании

9:25 6 ноября 2020
норка

В Дании собираются уничтожить 15-миллионное поголовье норки. Ученые уверены, что тот коронавирус, который распространяется в популяции датских норок, потенциально способен спровоцировать новую пандемию. Об этом сообщает The Guardian.

Датчане опасаются, что мутировавший коронавирус SARS-CoV-2 способен массово передаваться от норок людям. Пока что известно о 12 заразившихся мутированным коронавирусом, а значит, есть риск новой масштабной эпидемии. Кроме того, при таком сценарии разработку вакцины против COVID-19 придется начинать с нуля.

«Есть риск, что мутировавший вирус будет настолько отличаться, что нам придется переделывать вакцину, то есть из-за мутации мы все вернемся в начальную точку», — считает профессор Кори Мельбак. эксперт по вакцинам и директор по инфекционным заболеваниям Государственного института сывороток Дании.

«Опасность заключается в том, что мутировавший вирус может передаваться людям и будет неуязвимым, поскольку вакцина разрабатывалась для исходной, не мутировавшей версии… Конечно, пока риск только теоретический. Возможно, „норковая“ версия и не сможет массово передаваться людям. Но Дания пытается минимизировать и такую вероятность», — объяснил профессор Ян Джонс, вирусолог из Университета Рединга.

Напомним, ранее было выявлено, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), возбудитель болезни COVID-19, может заражать не только человека, но норок, ласок, барсуков, выдр, хорьков, куниц, росомах и других млекопитающих.

Фото pixabay.com

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