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Здоровье и медицина

Украинцы налегли на антибиотики

12:02 6 ноября 2020
таблетки

В Украине за последний год более чем втрое выросло потребление антибиотиков. Тем не менее пока нет причин говорить о дефиците лекарств. Такие данные привел министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Раде.

«Если сравнивать с прошлым годом, то в три с половиной раза выросло потребление антибиотиков», — заявил Степанов.

Министр признает, что есть случаи, когда из аптек пропадают лекарства. Степанов возлагает вину на несознательных покупателей.

«Если в какой-то из аптек пропали антибиотики, то есть не завезли, то я думаю, что это единичные случаи… Иногда приходят и покупают по три-четыре антибиотика сразу. Это не нужно, это вредит здоровью», — заявил министр.

Фото pixabay.com

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