Украинцев научили прекращать самоизоляцию без теста

В Минздраве рассказали, как люди, подхватившие коронавирусную инфекцию, могут прекратить самоизоляцию без проведения ПЦР-тестирования.

Как сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, карантин можно отменить, если у человека нет проявлений заболевания в течение трех дней, считая с 10-го дня от даты появления симптомов COVID-19 без лабораторного обследования. То есть, через две недели с момента их появления.

«Если, к примеру, вы почувствовали, что заболели 1 ноября, а 10 числа симптомов уже нет, то через три дня вы можете прекращать самоизоляцию или больничный», — отметил министр.

Аналогичный алгоритм действует и для тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус — отсутствие симптомов те же три дня: «1 появились симптомы, у вас взяли мазок, тест — положительный. Считаете так же: на 10 день нет симптомов, через три дня можете прекращать самоизоляцию»

И третий критерий — отсутствие клинических проявлений болезни при условии получения отрицательного результата тестирования методом ПЦР. «При наличии хотя бы одного из этих критериев, можно прекращать самоизоляцию», — отметил Степанов и добавил, что все три критерия — равноценны.

На видео — с 10:15.

Напомним, что Минздрав настаивает на «карантине выходного дня», который предусматривает закрытие основных мест скопления людей с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Работу хотят разрешить продуктовым магазинам, аптекам и ветапрекам, а также АЗС.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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