Первая такая: объявлен большой успех вакцины от коронавируса

Вакцина против коронавируса от разработчиков Pfizer и BioNTech, которую тестировали в шести странах почти на 45 тысячах пациентов, может предотвратить заражение COVID-19 более 90 процентов людей.

Как сообщает «ВВС», компании планируют подать заявку на экстренное разрешение на использование вакцины до конца месяца.

Отмечается, что разработчики использовали подход, включающий введение части генетического кода вируса «для тренировки иммунной системы». «Необходимы две дозы с интервалом в три недели. Испытания в США, Германии, Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Турции показывают, что 90% защиты достигается через семь дней после второй дозы», — утверждает издание.

В Pfizer предполагают, что к концу 2020 года смогут поставить 50 миллионов доз, а к концу 2021 года — около 1,3 миллиарда. Правда, есть несколько проблемных моментов. В частности, с логистикой — препарат необходимо хранить при температуре ниже минус 80 ° C. Также есть вопросы к длительности сохранения человеком иммунитета.

Руководитель Pfizer — доктор Альберт Бурла (Albert Bourla) — заявил, что компания «значительно приблизилась к тому, чтобы предоставить людям во всем мире столь необходимый прорыв, который поможет положить конец этому глобальному кризису в области здравоохранения». Кстати, Великобритания уже заказала 30 миллионов доз вакцины.

Ранее международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов рассказал, чего удалось добиться украинским ученым, работающим над созданием вакцины от коронавируса: «Сделали мы белок, рекомбинантный. Иммунизировали мы мышек и получили моноклональные антитела. А потом попросили, за бедностью нашей, поставить эти антитела в реакции нейтрализации вируса С19 в культуре клеток человека. И раз, три наших моноклона нейтрализуют вирус».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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