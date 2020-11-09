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Здоровье и медицина

Ужесточение антикоронавирусных мер: больницам запретили плановые операции

15:31 9 ноября 2020
Больница

С понедельника, 9 ноября, больницы в Украине не будут проводить плановые операции, заведение станут лечить только пациентов с коронавирусом и ургентных больных. Об этом сообщает «УП».

«С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации запрещены в наших больницах, больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная. Ситуация крайне напряженная не только в Украине», — заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко после селекторного совещания у Владимира Зеленского.

Ляшко подчеркнул, что Украина уже переходит на второй этап распространения COVID-19. Требуется срочно увеличить с 50 тысяч до 80 тысяч количество коек, принимающих больных коронавирусом, при этом 80% из них (60 тысяч коек) необходимо обеспечить кислородом. На третьем этапе в приспособленных помещениях будут развернуты временные госпитали.

Напомним, в Украине ужесточают карантин: вводятся новые запреты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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