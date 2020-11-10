Течение коронавируса за последний месяц заметно изменилось. В сторону ухудшения, — Голубовская

За последний месяц течение коронавирусной болезни заметно изменилось — оно уже не такое, как было летом 2020 года. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает «Гордон».

По ее словам, ситуация изменилась в сторону ухудшения — все больше людей до 50−60 лет тяжело переносят заболевание, а пожилые пациенты могут спокойно выздороветь.

«Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период. Мы выписываем больных из стационара как положено: выдерживаем все сроки, держим их несколько дней без жаропонижающих, чтобы выписать. Они приезжают домой — и начинаются повторные волны лихорадки под 39 градусов. Мы их вынуждены опять госпитализировать», — отметила она и добавила, что медики с таким заболеванием никогда не сталкивались.

Что же касается противодействия заболеванию, то, по мнению Голубовской, со средних веков ничего не изменилось — срабатывает разобщение и средства индивидуальной защиты: «И все это — не панацея, это просто минимизирует риски для каждого человека заразиться большой дозой и получить тяжелую форму заболевания. Потому что это дозозависимый процесс. С другой стороны это помогает приостановить шквальное распространение болезни в обществе».

Медик отметила, что у данного заболевания — двухфазное развитие. «Первое — действие самого вируса. «Уже все знают, что первая неделя заболевания бывает скрытой. Это очень опасно. Подавляющее большинство населения, особенно молодого, переносит это заболевание легко, и все заканчивается на уровне легкого недомогания в течение одной недели. А потом наступает катастрофа, которая обусловлена реакцией иммунной системы против собственного организма», — добавила Ольга Голубовская.

Врач также подчеркивает, что лечение коронавируса очень «интуитивное и персонифицированое»: одному пациенту не требуются назначения медиков, чтобы выздороветь. «Я придерживаюсь такой тактики: нужно вмешиваться, исключительно оценивая всю совокупность клинико-лабораторных данных, всех рисков. Если бить тяжелой артиллерией сразу, то можно вызвать обратные процессы, очень нехорошие. И в этом сложность», — добавила она.

Ольга Голубовская отметила, что некоторые пациенты снимают с себя кислородные маски, чтобы умереть — суицидальные настроения связаны и с длительностью болезни, и с действием самого вируса на нервную систему. Более того, некоторые препараты могут вызвать у человека что-то вроде психозов…

«Течение любого инфекционного заболевания зависит от трех основных столпов. Первое — это доза возбудителя: чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание. Второе — это вирулентность возбудителя. То есть его агрессивность. Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует. Особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти», — говорит медик.

Что же касается третьего момента, то это — реакция иммунитета на конкретный возбудитель: чем больше вируса попадает в организм человека, тем агрессивнее на него реагирует иммунная система, в том числе, поражая свои органы.

«Минимизируйте вокруг себя количество этого возбудителя, старайтесь, чтобы его было меньше. Мы полностью в скафандр не оденемся, но надо максимально минимизировать количество этого возбудителя», — добавила Ольга Голубовская.

Ранее врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская констатировала, что скорость распространения коронавирусной инфекции значительно увеличилась.

Фото с Pixabay.

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