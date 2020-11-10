Препарат для лечения коронавируса начали распределять по больницам, — Степанов

В больницы регионов Украины начал поступать препарат «Ремдесивир», предназначенный для лечения COVID-19. Об этом Минздрав сообщает в своем Facebook.

«Сегодня началось распределение „Ремдесивира“ в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочего визита в Днепропетровскую область.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Степанов признал ошибку в данных по ежесуточному количеству заболевших коронавирусом — она возникла из-за «технического сбоя».

Напоминаем, что в Украине самоизоляцию пациента можно прекратить без лабораторного обследования, если у человека нет проявлений заболевания в течение трех дней.

Фото: Facebook Минздрава

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