В Киеве для неинфекционных больных открывают элитные клиники: полный список

В Киеве решили открыть ведомственные клиники Национальной академии наук и Минздрава Украины для неинфекционных больных. Соответствующий приказ Департамента здравоохранения был направлен в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также руководителям центров первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центров столицы, сообщила директор Департамента Валентина Гинзбург.

Она уточнила, что речь в данном случае идет о больных с патологиями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, с острыми неврологическими состояниями, нейроинфекцийного профиля, а также терапевтических больных и пациентов с острой хирургической патологией.

Отныне их должны безотказно принимать ГУ «Институт кардиологии им. Стражеско АМН Украины», ГУ «Институт нейрохирургии им. А. П. Ромаданова Национальной академии медицинских наук Украины», ГУ «Республиканская клиническая больница МОЗ Украины», ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова АМН Украины» и другие.

Что же касается киевлян, подозревающих у себя COVID-19, им настоятельно рекомендуют оставаться дома, максимально самоизолироваться от семьи и немедленно позвоните своему врачу.

«И помните — самолечение делает COVID еще опаснее! Поэтому не назначайте себе препараты и не советуйтесь по этому поводу со знакомыми, которые уже переболели: то, что помогло им, не обязательно поможет вам, а может и навредит», — призвала Валентина Гинзбург.

Напомним, в Киеве переболели коронавирусом уже 17473 пациента, а почти тысяча киевлян скончались.

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter