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Здоровье и медицина

Первые признаки инсульта и как предотвратить мозговой удар: отвечает врач

7:28 13 ноября 2020
инсульт

Каждый год в Украине случается до 140 тысяч инсультов. Приблизительно треть больных умирают в течение первого года, а минимум 35—40 процентов пациентов теряют трудоспособность. Страшные цифры? Можно ли предупредить мозговой удар?

— Важно выяснить свои риски и свести их к минимуму, — объясняет врач-невропатолог высшей категории, член рабочей группы Национальной службы здоровья Украины по вопросам инсульта кандидат медицинских наук Дмитрий Лебединец. — Необходимо отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, контролировать вес, больше двигаться, следить за давлением, сахаром в крови.

Чтобы узнать, не развивается ли атеросклероз, людям старше 55—60 лет нужно обследовать сонные артерии, а также регулярно проверять липидный спектр, делать кардиограмму. В случае нарушений врач подберет лечение, порекомендует диету, физическую нагрузку. Это уменьшит риск развития инсульта.

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— По каким симптомам можно заподозрить инсульт?

— В Украине разработан алгоритм определения первых симптомов инсульта в виде аббревиатуры «МОЗОК-Час»: «Мовлення, Очі, Запаморочення, Обличчя, Кінцівки». Если у больного нарушилась речь, ухудшились четкость и острота зрения, возникли головокружение, асимметрия лица, онемела его половина, появились онемение и слабость руки или ноги с одной стороны, нужно сразу вызвать скорую помощь.

— Что можно сделать до приезда скорой?

— Уложить человека, немного приподняв голову. Есть и пить нельзя: может быть нарушено глотание. Важно зафиксировать время появления первых симптомов или то, когда вы видели больного без них, сообщив информацию врачу скорой. Бригада доставит пациента в больницу, оборудованную для оказания помощи больным с подозрением на инсульт.

Как уточняют диагноз и лечат ишемический инсульт? Можно ли избежать его повторения? Что делать, чтобы не случился мозговой удар?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 ноября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невропатолог кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Лебединец.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 ноября

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