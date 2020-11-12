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Здоровье и медицина

16 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невропатолог Дмитрий Лебединец

17:21 15 ноября 2020
доктор

— По каким симптомам можно заподозрить инсульт?

— В Украине разработан алгоритм определения первых симптомов инсульта в виде аббревиатуры «МОЗОК-Час»: «Мовлення, Очі, Запаморочення, Обличчя, Кінцівки», — объясняет врач-невропатолог высшей категории, член рабочей группы Национальной службы здоровья Украины по вопросам инсульта кандидат медицинских наук Дмитрий Лебединец. — Если у больного нарушилась речь, ухудшились четкость и острота зрения, возникли головокружение, асимметрия лица, онемела его половина, появились онемение и слабость руки или ноги с одной стороны, нужно сразу вызвать скорую помощь.

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— Что можно сделать до приезда скорой?

Уложить человека, немного приподняв голову. Есть и пить нельзя: может быть нарушено глотание. Важно зафиксировать время появления первых симптомов или то, когда вы видели больного без них, сообщив информацию врачу скорой. Бригада доставит пациента в больницу, оборудованную для оказания помощи больным с подозрением на инсульт.

Как уточняют диагноз и лечат ишемический инсульт? Можно ли избежать его повторения? Что делать, чтобы не случился мозговой удар?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 ноября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невропатолог кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Лебединец.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 ноября

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как проходит лечение и восстановление пациентов после тяжелейших инсультов.

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