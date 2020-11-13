Украинцы попали под «медицинскую сортировку»

Введение протокола медицинской сортировки — когда врачи выбирают, кого из пациентов спасать, возможность которого не исключал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в Одессе уже действует.

Об этом в в эфире «Право на владу» заявил главврач Одесской областной больницы (2005−2010) Сергей Калинчук, отметивший, что в больницу кладут только тяжелых пациентов.

«То, что сегодня уже происходит, называется медицинским сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести», — пояснил он.

Сергей Калинчук также сообщил, что в течение минувших суток сотрудники «скорой» получили около сотни вызовов к пациентам с COVID-19. Из них 70 больных нуждались в госпитализации.

«Это после тех новых протоколов госпитализации, которые ввел Минздрав с начала этой недели. Это очень тяжелое состояние. Это пациенты, у которых декомпенсированная сопутствующая патология; пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями и тяжелым сахарным диабетом, которым и так по определению показана госпитализация», — отметил он.

При этом Калинчук не исключил, что ситуация, сложившаяся в Одессе, «будет и в других городах».

Напомним, что 13 ноября в Украине зафиксированы рекордные 11 787 случаев заражений коронавирусом за сутки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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