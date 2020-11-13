Украинцы попали под «медицинскую сортировку»
Введение протокола медицинской сортировки — когда врачи выбирают, кого из пациентов спасать, возможность которого не исключал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в Одессе уже действует.
Об этом в в эфире «Право на владу» заявил главврач Одесской областной больницы (2005−2010) Сергей Калинчук, отметивший, что в больницу кладут только тяжелых пациентов.
«То, что сегодня уже происходит, называется медицинским сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести», — пояснил он.
Сергей Калинчук также сообщил, что в течение минувших суток сотрудники «скорой» получили около сотни вызовов к пациентам с COVID-19. Из них 70 больных нуждались в госпитализации.
«Это после тех новых протоколов госпитализации, которые ввел Минздрав с начала этой недели. Это очень тяжелое состояние. Это пациенты, у которых декомпенсированная сопутствующая патология; пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями и тяжелым сахарным диабетом, которым и так по определению показана госпитализация», — отметил он.
При этом Калинчук не исключил, что ситуация, сложившаяся в Одессе, «будет и в других городах».
Напомним, что 13 ноября в Украине зафиксированы рекордные 11 787 случаев заражений коронавирусом за сутки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».59
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