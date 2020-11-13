Подхватила от домашней крысы: что известно о первом в Европе случае заражения хантавирусом

В Германии выявлен первый случай заражения в Европе опасным вирусом «Сеул», который известен в азиатских странах. На фоне пандемии COVID-19 каждая такая новость вызывает повышенный интерес и новую волну вполне оправданного беспокойства, если не сказать страха. Вирус, по всей видимости, попал в ФРГ вместе с крысами морским путем. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал 13 ноября более детальную информацию об этом случае. «ФАКТЫ» подготовили перевод этой резонансной статьи.

«Вирус «Сеул» впервые обнаружен у молодой пациентки в Германии. Некоторое время ей пришлось провести в реанимации. Женщина из Нижней Саксонии заразилась им от домашней крысы.

Ученые уже неоднократно предупреждали об опасности вирусов, которые могут передаваться от животных человеку. Но лишь после того, как на мир обрушилась пандемия коронавируса, человечество, кажется, осознало, к каким последствиям могут приводить так называемые зоонозы. ВИЧ, лихорадка Эбола или SARS — все они пришли из животного мира. Коронавирус, источником которого, предположительно, стал рынок животных в Китае, не первый зоонозный вирус. И не последний.

Как сообщили исследователи из берлинской клиники Charité и Института Фридриха Леффлера на острове Римс, в Германии впервые зафиксирован случай передачи вируса «Сеул» от животного человеку. Вирус, принадлежащий к семейству хантавирусов, был обнаружен у домашней крысы и ее хозяйки в Нижней Саксонии. Болезнь распространена в Азии и является высоко заразной. Болезнь молодой жительницы Германии протекала тяжело, и ей пришлось проходить лечение в отделении интенсивной терапии.

Передача вируса «Сеул» может повлиять на наше обращение с дикими и домашними крысами. «Раньше о заражениях хантавирусом речь шла в связи с контактом с мышами. Теперь же нужно учитывать риск заражения этим вирусом и при контактах с дикими и домашними крысами», — заявил Йорг Хофманн, руководитель Национальной консультативной лаборатории по хантавирусам при Charité. По его словам, обнаружение вируса в организме домашней крысы также означает, что при продаже этих животных вирус может быть экспортирован в любой регион мира. Поэтому при содержании крыс нужно быть крайне осторожными.

Вирус «Сеул» часто приводит к тяжелым заболеваниям. Пациентка из Нижней Саксонии была вынуждена провести несколько дней в отделении интенсивной терапии в связи с острой почечной недостаточностью. К счастью, женщину удалось спасти.

Очевидно, хантавирус попал в Европу раньше — вместе с зараженными дикими крысами на морских судах, однако до сегодняшнего дня его не выявляли ни в Германии, ни в какой-либо другой европейской стране, подчеркивает Хофманн. Предположительно, заразившая пациентку крыса была привезена в Германию из другой страны. Женщина купила животное за 2−3 недели до болезни.

Частота заражения хантавирусами варьируется в Германии от 200 до 3 000 случаев в год. По словам Хофманна, это зависит от количества выпавших осадков. Если осадков много, то у мышей достаточно пищи, и они активно размножаются. Передача вирусов человеку происходит через испражнения животных, объясняет специалист.

Ученые подчеркивают, что большинство вирусов животного мира безобидны для человека. Тем не менее вновь и вновь происходят драматичные вспышки заболеваний. Впрочем, пока речь чаще всего идет о единичных случаях. Некоторые из них заканчивались летальным исходом. Так, несколько лет назад в земле Саксония-Анхальт умерли заводчики белок. От привезенных из Южной Америки животных они заразились борнавирусом, который привел к смертельному энцефалиту".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Der Spiegel)

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