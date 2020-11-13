Экземы и дерматиты участились у украинцев из-за масок

У людей с чувствительной кожей возрастает риск возникновения экземы из-за ношения маски для лица. Об этом сообщает «УП».

Во время пандемии у дерматологов увеличилось число пациентов, жалующихся на ухудшение состояния кожи лица. Так, у одного мужчины контактный дерматит вызвали эластичные ленты его маски.

А недавние исследования, проведенные в Великобритании, выявили беспрецедентные показатели профессионального дерматита среди медицинских работников. Эксперты считают причиной то, что маски изготавливаются из нетканых материалов, имеющих фетровый состав. Они создают микротрение и вызывают дискомфорт, особенно у людей с чувствительной кожей.

Маски помогают предотвратить передачу вируса, но их длительное ношение может вызывать сыпь.

Ранее в Украине определили порядок взимания штрафов за отсутствие маски.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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