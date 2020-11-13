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Здоровье и медицина

Украинцам показали жестокий ролик о необходимости карантинных мер

16:37 13 ноября 2020
люди

За минувшие сутки в Украине зарегистрирован новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом — 11787 человек. По состоянию на 13 ноября в стране подтверждено уже 512 652 случая COVID-19.

Минздрав опубликовал ролик, в котором напоминает украинцам, где они могут подхватить инфекцию и как можно избежать заражения.

Медики призвали соблюдать противоэпидемиологические меры, дистанцию, носить маски и меньше находиться в людных местах.

Напомним, для того, чтобы разорвать цепочку заражений, в правительстве решили с 13 ноября ввести в стране режим «карантина выходного дня». Однако мэры многих областных центров отказались выполнять постановление Кабмина, объясняя тем, что эти ограничения уничтожат экономику городов.

Власти не исключают введение полного локдауна в Украине из-за того, что большого количества больных может не выдержать медицина и медики будут вынуждены вводить протокол сортировки госпитализированных.

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