Заболевшим коронавирусом нужно немедленно отказаться от сладкого: Ляшко назвал причину

Инфекционисты, которые констатируют, что скорость распространения коронавирусной инфекции значительно увеличилась, предупреждают пациентов о влиянии углеводов на больных COVID-19.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, течение заболевания Covid-19 усложняется из-за употребления сладостей. Об этом Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов.

«Нужно как можно меньше углеводов, особенно сладких — они сгущают кровь. Углеводные продукты, низкая физическая активность приводят к тому, что усложняется течение заболевания», — сказал Ляшко.

Больным нужно придерживаться промежутков между приемами пищи, ограничить углеводы, употреблять больше жира.

Напомним, по мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, за последний месяц течение коронавирусной болезни заметно изменилось. Ситуация ухудшилась — все больше людей до 50−60 лет тяжело переносят заболевание, а пожилые пациенты могут спокойно выздороветь. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период.

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