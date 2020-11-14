Еще один фронт: в ВСУ рассказали, сколько военных погибли в борьбе с коронавирусом

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 14 ноября COVID-19 инфицировались 2494 человека. Всего за время пандемии выздоровело 5230 человек, сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, — 30 человек.

Из-за коронавируса умерли 23 военнослужащих.

За прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания COVID-19. Из них госпитализированы 27 человек:

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, сообщили в Командовании.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 12524 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 525 176 случаев COVID-19, выздоровело 238 811 человек, скончались — 9508.

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