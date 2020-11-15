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Здоровье и медицина

Конец пандемии: ученые спрогнозировали, когда мир сможет вернуться к привычной жизни

19:54 15 ноября 2020
Вакцинация

Начало вакцинации от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Параллельно вакцина способна снизить передаваемость вируса. Такой прогноз сделал представитель немецкой фармкомпании BioNTech Угур Сахин. Напомним, эта компания совместно с коллегами из Pfizer провела успешные испытания новой европейской вакцины.

«Уверен, что передача вируса от человека к человека будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения», — сказал Сахин в комментарии BBC.

Ранее в Pfizer заявили, что к концу 2020 года смогут поставить на рынок 50 миллионов доз, а к концу 2021 года — около 1,3 миллиарда. Однако для этого предстоит решить важный вопрос с логистикой, ведь препарат необходимо хранить при температуре ниже минус 80 °C.

Тем не менее Евросоюз уже подписал договор с BioNTech и Pfizer на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

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