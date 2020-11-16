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Здоровье и медицина

Американская вакцина от коронавируса показала почти 95% эффективности

14:54 16 ноября 2020
Исследования

Американская фармкомпания Moderna заявила, что ее новая антиковидная вакцина эффективна почти на 95% и готова в течение нескольких недель подать заявку на ее применение.

Компания, как и Pfizer, использовала инновационный и экспериментальный подход к разработке вакцины.

В испытании препарата участвовали 30 000 человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Остальным делали уколы-пустышки. По итогам анализа результатов первых 95 пациентов с симптомами Covid-19 компания заявила, что вакцина защищает 94,5%. Тем не менее у некоторых пациентов после инъекции отмечалось кратковременное утомление, головная боль и боль.

«Эти эффекты — то, что мы ожидаем от вакцины, которая работает и вызывает хороший иммунный ответ», — прокомментировал ВВС результаты испытания профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона.

Напомним, ранее представитель разработчика европейской вакцины — немецкой фармкомпании BioNTech — заявил, что начало вакцинации от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года.

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