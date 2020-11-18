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Здоровье и медицина

Заболевший коронавирусом Степанов нашел «выход» с семейным врачом

15:21 18 ноября 2020
Максим Степанов

Получивший положительный тест на коронавирус министр здравоохранения Максим Степанов продолжает информировать украинцев об алгоритме действий человека, не заключившего декларацию с семейным врачом.

В своем Facebook он посоветовал таким людям для начала позвонить по номеру контакт-центра МОЗ (0−800−60−20−19) и получить номер телефона амбулатории, которая закреплена за вашим районом (перечень этих номеров можно найти на официальном сайте НСЗУ в разделе «Для граждан»).

На следующем этапе нужно связаться с амбулаторией, предоставив свои персональные данные. Регистратура зафиксирует информацию и соединит с семейным врачом. Далее уже он по телефону консультирует, назначает лечение и следит за состоянием в течение всего периода болезни.

Если это подозрение, и тестов нет — семейный врач отправляет по адресу пациента мобильную бригаду для проведения исследования на COVID-19.

Подписать же декларацию можно уже после выздоровления, советует министр.

Он также напомнил, что сейчас Минздрав работает над тем, чтобы предоставить людям возможность подписывать декларацию онлайн.

Напомним, что только заразившись, министр узнал главные проблемы больных с коронавирусом.

Фото Facebook Максима Степанова

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