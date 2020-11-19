Из-за боли уже собирался менять тазобедренный сустав, но мне помогла клеточная терапия, о которой прочел в «ФАКТАХ»

Боль в тазобедренном суставе Александр почувствовал семь лет назад. Ногу хотелось поберечь, но как это сделаешь, если работа связана с постоянным движением? Мужчина ходит в рейсы на морских судах, и ему необходимо без конца спускаться-подниматься с палубы на палубу.

— Год назад, когда я был в другом полушарии, недалеко от берегов Индонезии, зашел на сайт «ФАКТОВ» и увидел материал — прямую линию с хирургом-ортопедом Дмитрием Яровым, — вспоминает Александр. — Доктор подробно и доходчиво отвечал на вопросы читателей. Некоторые ответы были для меня особенно интересными, так как врач говорил, как избавиться от боли в тазобедренном суставе. Я записал номер телефона врача, подумав, что контакты могут мне пригодиться. А когда я вернулся из плавания, сразу позвонил доктору и договорился о консультации.

— Вас ведь и раньше консультировали, лечили?

— Да. В Одессе меня наблюдал грамотный врач, делал внутрисуставные инъекции, и они помогали. Но доктор уехал в другую страну, а сустав у меня болел все сильнее. Я уже не знал, что делать, начал прихрамывать. Садясь в машину, старался выбрать более удобное положение. Словом, проблема обострялась. Решил уже, что понадобится замена тазобедренного сустава.

— Но это довольно сложная и «кровавая» операция…

— Да, поэтому хотелось ее отложить. Но как? Приехав в Киев на консультацию к доктору Яровому, показал ему снимки сустава. Он сразу определил, что у меня коксартроз третьей степени. Предложил попробовать пролечиться без операции.

— Как именно?

— Сначала ввести внутрь сустава препарат гиалуроновой кислоты. Процедура выполнялась под контролем УЗИ. Она дала ощутимый эффект. А спустя год мне провели лечение с помощью моих стволовых клеток. Их взяли из жировой ткани на животе. Приготовленную субстанцию доктор Яровой ввел в сустав. Прошло чуть больше месяца после процедуры, но я уже чувствую эффект. «Отремонтированный» сустав по ощущениям стал таким же, как семь лет назад. Боли практически нет. Результатом я очень доволен.

— За пять лет мы провели более 200 процедур с применением клеточной терапии, и за пролеченными пациентами продолжаем наблюдать, чтобы объективно оценить отдаленные последствия метода, — говорит ортопед-травматолог Консультативно-диагностического центра Деснянского района кандидат медицинских наук Дмитрий Яровой. — На снимках МРТ видно, как меняется структура тканей внутри сустава. Но это происходит в том случае, если процедура сделана на ранней стадии заболевания. У Александра все же третья стадия коксартроза. Поэтому речь не идет о восстановлении сустава, но отодвинуть необходимость эндопротезирования вполне реально. Надолго ли? Покажет время. Поддерживающая терапия, проводить которую достаточно раз в год, бывает очень эффективной.

«Каждому пациенту подбираем комплекс упражнений для укрепления мышц»

Процедура клеточной терапии длится около двух часов. Затем пациент может уйти из клиники. Никаких болевых ощущение из-за введения субстанции у него практически нет.

— Доктор Яровой заранее объяснил мне, как будет проходить процедура, — продолжает Александр. — Первый этап — взятие стволовых клеток. Мне сделали обезболивание, прокол в области брюшной стенки — и начали «добывать» подкожный жир.

— Это было больно?

— Терпимо, немного неприятно. Я не смотрел, что делает врач. Не люблю натуралистичные картины. Затем меня попросили подождать, пока приготовят лекарство. И когда все было готово, стволовые клетки ввели в сустав. Этот этап ничем не отличался от процедуры, которую мне делали раньше, когда вводили гиалуроновую кислоту.

— Когда вы ощутили эффект от введения стволовых клеток?

— Через несколько дней после процедуры. Сейчас, спустя полтора месяца, чувствую, что все прошло хорошо: ходить стало легче, ночью боли не ощущаю. А то, что пока можно обойтись без операции, уже большое достижение. Спасибо доктору и газете «ФАКТЫ». Мы с женой давно и постоянно ее читаем.

«Находясь у берегов Индонезии, я зашел на сайт «ФАКТОВ» и прочел очень интересную прямую линию со столичным доктором Дмитрием Яровым, — вспоминает Александр. — Его советы показались мне полезными. Теперь он мой лечащий врач». Фото из семейного альбома

О хирурге-ортопеде Дмитрии Яровом «ФАКТЫ» писали не раз. Доктор осваивает новые методы лечения, которые помогают сделать оперативное вмешательство щадящим, сократить до минимума время нахождения в клинике. Как результат — у людей, годами испытывающих боль, качество жизни меняется в лучшую сторону.

— Боль терпеть нельзя, надо искать ее причину, — говорит Дмитрий Михайлович.

— Боль является сигналом заболевания?

— Однозначно, да. Лучше лечить заболевание на ранних стадиях, а идеальный вариант — профилактика. Но если сустав уже болит, то лучше сразу обратиться к врачу, чтобы потом не было поздно. Некоторые заболевания на ранних стадиях лечатся не хирургически, а с помощью различных процедур, перенести которые гораздо легче, чем операцию.

«Терпеть боль ни в коем случае нельзя, — говорит Дмитрий Яровой. — Ее причину надо искать». Фото предоставлено Дмитрием Яровым

— Расскажите о методе, который вы применили при лечении Александра.

— Эта технология называется СВФ-терапия (аббревиатура расшифровывается как введение в сустав стромально-васкулярной фракции). Под местной анестезией, сделав прокол на передней брюшной стенке, мы выполнили липосакцию — взяли жировую ткань. Затем обработали ее в закрытой системе, подвергли центрифугированию, отделив только фракцию богатую стволовыми жировыми клетками. Именно она нужна для восстановления тканей. Под УЗИ-контролем ввели стволовые клетки в полость тазобедренного сустава.

— Нужны ли определенные ограничения движений после процедуры?

— Пациент может ходить. И все же в течение двух недель не рекомендуется перегружать ногу. Нельзя прыгать, делать резкие движения, носить тяжести. Через некоторое время следует выполнять упражнения для мышц, окружающих сустав, то есть заниматься лечебной физкультурой.

«При тяжелом артрозе, когда все методы испробованы, помогает только эндопротезирование»

— Для каких еще суставов подходит клеточная терапия?

— Коленных, плечевых, лучезапястных и других. Словом, для тех, которые разрушает артроз, в которых возникли дегенеративные изменения.

— Когда можно будет увидеть на МРТ, улучшилось ли состояние сустава? — спрашиваю Дмитрия Ярового.

— Через год после процедуры планируем сделать контрольное МРТ и посмотреть, есть ли структурные изменения в суставе. Но многое зависит от стадии заболевания. Если она начальная и в суставе было только воспаление, результат получаем очень хороший. А когда пациенты обращаются уже на поздних стадиях, то мы их преду¬преждаем, что боремся не столько за восстановление сустава, сколько за то, чтобы не было ухудшения. Если после процедуры человек не ощущает боли или она стала меньше, это уже хороший результат.

— Если боль у человека была лишь в одном суставе, можно предположить, что причиной стала травма?

— Не всегда. Мы спрашиваем, была ли травма. А пациент может о ней не помнить, если после удара или падения боль была небольшой. Причин разрушения сустава много. Например, диагностируем асептический некроз головки бедренной кости. При этом заболевании по сосудам, которые находятся внутри бедренной кости, перестает поступать кровь, головка бедра теряет питание — и ткани гибнут. Это может происходить из-за нарушений в системе свертываемости крови или сосудистых аномалий, травмы, сопутствующих заболеваний (сахарного диабета), в результате длительного приема некоторых лекарств. Задача — остановить разрушение хотя бы на том уровне, который есть, и восстановить циркуляцию крови в кости. Применяем различные методы, стараясь повлиять на ситуацию так, чтобы избавить пациента от боли и научить его избегать обострений.

— Бывает ли причиной артроза пропущенная в детстве дисплазия тазобедренных суставов? Родители ведь очень неохотно идут на то, чтобы надеть ребенку стремена…

— Диспластический артроз встречается часто, причем бывает он и у тех, кого не лечили, и у тех, кому надевали стремена. Хотя у последних реже. Надо помнить: если этот диагноз — дисплазия тазобедренных суставов — поставлен, на консультации у ортопеда надо бывать регулярно, в любом возрасте.

— Пациенты чаще обращаются, когда помочь уже трудно?

— Как правило, люди надеются, что им поможет средство, которое широко рекламируют в прессе или на телевидении. Многие слушают советы родственников и соседей, доверяя их опыту. Ошибка в том, что бесконтрольно принимать противовоспалительные препараты опасно: у них множество побочных эффектов, в том числе для желудочно-кишечного тракта. А когда возникает эрозивный гастрит или гастродоуденит, пациенты обращаются к гастроэнтерологу, семейному врачу, которые, расспросив пациента, советуют ему проконсультироваться у ортопеда. К сожалению, мы часто видим, что время упущено.

— Разрабатываются ли сейчас какие-то новые методы, позволяющие избежать эндопротезирования?

— Сегодня эндопротезирование — безальтернативный метод при тяжелых артрозах, так как ничего лучше еще никто не придумал. К счастью, эндопротезы совершенствуются, применяются новые конструкции, материалы, которые организм лучше воспринимает и не отторгает. Я занимаюсь эндопротезированием. Так что и на поздней стадии болезни мы можем помочь. Но все же надо постараться как можно дольше поддерживать в норме собственные суставы и вовремя обращаться к врачам.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» ортопед-травматолог Юрий Форосенко рассказал, какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению.

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter