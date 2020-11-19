Шанс для тяжелых больных: Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам свыше 180 аппаратов ИВЛ

Тарас Стасюк работает анестезиологом в Днепровской городской клинической больнице № 9. Нынешний 2020 год — один из самых тяжелых в карьере молодого врача. Начиная с весны в медучреждение поступают больные коронавирусом. В какой-то момент пациентов стало так много, что пришлось задерживаться на работе, чтобы уделить внимание каждому.

«Были смены и по 24 часа, и по 36», — рассказал Тарас Стасюк.

Врач признается: самое сложное в работе — смотреть на больных, у которых мало шансов выжить и сохранить здоровье. Пациентов с тяжелыми осложнениями после коронавируса не очень много от общего числа заболевших, и спасение каждого — настоящий подвиг.

Тарас Стасюк

У медиков Украины таких подвигов тысячи. Они стали возможны благодаря современным аппаратам искусственной вентиляции легких, которые вкупе с профессионализмом врачей творят чудеса.

Больница № 9 в Днепре — одно из нескольких десятков медучреждений по всей стране, получивших аппараты ИВЛ высокого класса по проекту «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда Рината Ахметова.

«Это оборудование на вес золота. Именно такая аппаратура может синхронизированно оказывать дыхательную поддержку. Спасибо за помощь, мы бы не справились сами», — говорит главный врач Днепровской городской клинической больницы № 9 Ольга Финкова.

Ольга Финкова

Государственные больницы получили уже 180 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Они спасают жизни пациентов в Донецкой, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Черновицкой, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской областях и Киеве. На этой неделе этот список пополнится еще двумя регионами — Херсоном и Одессой.

«Для помощи стране в борьбе с коронавирусной инфекцией Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен и объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК „Шахтер“ и всех активов группы SCM. За время пандемии Фонд Рината Ахметова и бизнесы передали государственным больницам 337 тысяч экспресс-тестов, свыше 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования, среди которого кислородные концентраторы, мониторы пациента, оксиметры, облучатели, анализаторы, тест-системы ПЦР и многое другое. Также Фондом закуплены свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, в которых медики нуждались больше всего», — сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Более 700 врачей и медсестер отделений интенсивной терапии государственных больниц различных регионов получили в подарок от Фонда новую медицинскую одежду, сшитую по спецзаказу.

А все без исключения жители страны могут получать консультации по волнующим их вопросам COVID-19 у лучших медиков страны. Для этого Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» запустил проект «Спроси у доктора».

Задавать вопросы можно на страницах Фонда в Facebook и Instagram под анонсом или во время трансляции. Эфиры каждую среду, в 12:00.

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