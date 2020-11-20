Ученые подсчитали, сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года

К концу 2020 года в Украине от коронавируса может умереть до 33 тысяч человек. Такие результаты показало моделирование Киевской школы экономики с учетом соблюдения «карантина выходного дня».

Рассмотрены три сценария.

«Зеленый сценарий — самый оптимистичный и, по нашему мнению, маловероятный в нынешних условиях. Он прогнозирует 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Желтый сценарий, 26 тысяч смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает. Черный сценарий — 33 тысячи смертей от ковида — реализуется, если существующий карантин не сработает. Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года», — дал прогноз старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, взять под контроль распространение коронавируса можно только при расширении ограничений «карантина выходного дня» на будние дни. При этом необходима экономическая поддержка для бизнеса и граждан.

Эти прогнозы подтверждаются словами мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который сообщил в Facebook о возможном введении полного локдауна в декабре — информация озвучена по итогам разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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