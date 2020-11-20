28.25 / 28.49 33.30 / 33.72
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Почему надо обязательно лечить молочный зуб, пораженный кариесом: отвечает врач

17:44 20 ноября 2020
лечение зубов

Малыш растет: шесть месяцев, семь, восемь, а первый зуб так и не прорезался. Стоит ли бить тревогу?

— У каждого ребенка первый зуб появляется в свое время, а это может быть и шесть, и восемь — десять месяцев, — рассказывает детский стоматолог, ассистент кафедры стоматологии детского возраста Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Ирина Ходзинская. — Бывает, что малыш появляется на свет уже с… одним зубиком. Важно годовалого ребенка показать детскому стоматологу. Врач осмотрит ротовую полость малыша, даст маме рекомендации, как правильно ухаживать за зубами, в частности, чем и как чистить.

Читайте также: Как ухаживать за зубами у грудничков и что делать для формирования правильного прикуса

— Как выбрать щетку для грудничка?

— Сегодня выбор большой. Одни щеточки надеваются на палец, причем целлулоидные содержат еще и ксилитол — вещество, защищающее от кариеса. Другие совмещены с прорезывателями: их можно грызть, чтобы унять зуд в деснах. Для малышей до трех лет выпускаются специальные пасты без фтора. Если это один зуб, то требуется количество зубной пасты размером с маковое зернышко.

Увеличивается количество зубов — и зубной пасты расходуется больше, но максимально — с горошину. В три года малыш может сам чистить зубы, однако родители, пока ему не исполнилось десять лет, должны контролировать процесс и дочищать.

— Обязательно ли лечить молочные зубы?

— Да. Они обычно есть все в два с половиной года. Ребенка нужно показывать стоматологу раз в три-четыре месяца. Даже если какой-то зуб начал портиться, то процесс не достигнет размеров катастрофы. А своевременно не пролеченный порченый зуб, возможно, придется удалить. В будущем это может спровоцировать ортодонтические патологии: неправильное или запоздалое прорезывание постоянных зубов, нарушение прикуса.

Почему появляется кариес? Можно ли его предупредить? Когда лучше чистить зубы утром? Что делать, если малыш в кабинете врача отказывается открывать рот?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 ноября, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский стоматолог Ирина Романовна Ходзинская.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 3 декабря

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему малышам нельзя чистить зубы зубным порошком и почему у грудничков возникает кариес.

Фото: pixabay.com

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

София Ротару

В России сообщили «сенсационную новость» о Софии Ротару

мартынюк

У лидера популярной украинской рок-группы подтвердили коронавирус

маньяк

Незадолго до трагедии маньяк, устроивший резню в Кривом Роге, смотрел аниме-сериал «Тетрадь смерти»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер