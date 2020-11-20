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Здоровье и медицина

23 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский стоматолог Ирина Ходзинская

16:47 22 ноября 2020
доктор

— В каком возрасте малыша надо показать стоматологу?

— Когда ребенку исполнится год, — отвечает детский стоматолог, ассистент кафедры стоматологии детского возраста Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Ирина Ходзинская.- Врач осмотрит ротовую полость малыша, даст маме рекомендации, как правильно ухаживать за зубами, в частности, чем и как чистить.

— Как выбрать щетку для грудничка?

Сегодня выбор большой. Одни щеточки надеваются на палец, причем целлулоидные содержат еще и ксилитол — вещество, защищающее от кариеса. Другие совмещены с прорезывателями: их можно грызть, чтобы унять зуд в деснах. Для малышей до трех лет выпускаются специальные пасты без фтора. Если это один зуб, то требуется количество зубной пасты размером с маковое зернышко.

Увеличивается количество зубов — и зубной пасты расходуется больше, но максимально — с горошину. В три года малыш может сам чистить зубы, однако родители, пока ему не исполнилось десять лет, должны контролировать процесс и дочищать.

Читайте также: Детский стоматолог Наталья Биденко: «Чистить зубы сразу после завтрака не стоит»

— Обязательно ли лечить молочные зубы?

Да. Они обычно есть все в два с половиной года. Ребенка нужно показывать стоматологу раз в три-четыре месяца. Даже если какой-то зуб начал портиться, то процесс не достигнет размеров катастрофы. А своевременно не пролеченный порченый зуб, возможно, придется удалить. В будущем это может спровоцировать ортодонтические патологии: неправильное или запоздалое прорезывание постоянных зубов, нарушение прикуса.

Почему появляется кариес? Можно ли его предупредить? Когда лучше чистить зубы утром? Что делать, если малыш в кабинете врача отказывается открывать рот?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 ноября, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский стоматолог Ирина Романовна Ходзинская.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 3 декабря

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему нельзя чистить зубы сразу после употребления фруктов.

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