Какие показатели учитываются для госпитализации пациентов с коронавирусом

Если в начале пандемии скорая могла госпитализировать даже пациентов с заболеванием COVID-19 средней тяжести, то сейчас из всех регионов Украины поступает информация о том, что мест в больницах не хватает. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, у которого тоже выявили коронавирусную инфекцию, госпитализация должна происходить, если у пациента есть не менее одного симптома, характерного для коронавируса. Каковы же показания для госпитализации при подозрении на COVID-19, которыми должны руководствоваться врачи скорой помощи?

Частота дыхания меньше 10 или больше 30 дыхательных движений в минуту.

Сатурация при измерении пульсоксиметром ниже 92 процентов.

Нарушение сознания (определяется по шкале AVPU): сознание нарушено, но пациент отвечает на голосовые команды; пострадавший реагирует на боль, но не на голосовые команды; пострадавший без сознания, не реагирует на голос и боль.

Тяжелая декомпенсированная сопутствующая патология (сахарный диабет, иммуносупрессивное состояние, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность и другие).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов дал тревожный прогноз по коронавирусу в Украине. Количество больных в стране продолжает увеличиваться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

302

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter