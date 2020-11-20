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Здоровье и медицина

Какие показатели учитываются для госпитализации пациентов с коронавирусом

7:07 23 ноября 2020
скорая

Если в начале пандемии скорая могла госпитализировать даже пациентов с заболеванием COVID-19 средней тяжести, то сейчас из всех регионов Украины поступает информация о том, что мест в больницах не хватает. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, у которого тоже выявили коронавирусную инфекцию, госпитализация должна происходить, если у пациента есть не менее одного симптома, характерного для коронавируса. Каковы же показания для госпитализации при подозрении на COVID-19, которыми должны руководствоваться врачи скорой помощи?

  • Частота дыхания меньше 10 или больше 30 дыхательных движений в минуту.
  • Сатурация при измерении пульсоксиметром ниже 92 процентов.
  • Нарушение сознания (определяется по шкале AVPU): сознание нарушено, но пациент отвечает на голосовые команды; пострадавший реагирует на боль, но не на голосовые команды; пострадавший без сознания, не реагирует на голос и боль.
  • Тяжелая декомпенсированная сопутствующая патология (сахарный диабет, иммуносупрессивное состояние, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность и другие).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов дал тревожный прогноз по коронавирусу в Украине. Количество больных в стране продолжает увеличиваться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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