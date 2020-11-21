Благодаря 28-летнему львовянину врачи спасли трех человек

Во Львове врачи больницы скорой помощи смогли выполнить сложную и крайне ответственную операцию. Трем пациентам, нуждавшимся в пересадке органов, нашли донора. Как рассказали в больнице, донором стал 28-летний львовянин, скончавшийся от инсульта. Семья подписала согласие на передачу органов — сердца и двух почек — нуждающимся пациентам.

«Донор — молодой человек, 28 лет. Инсульт. Мы неделю боролись за него, но, к сожалению, его мозг умер. После того, как консилиум врачей это подтвердил, родные согласились на донорство. Это были мама, сестра и беременная первенцем жена. Она первой без лишних разговоров согласилась подписать документы. Ей было важно, чтобы сердце ее покойного мужа продолжило биться», — рассказал гендиректор больницы Олег Самчук.

«Самая большая благодарность — семье донора. Мы глубоко сочувствуем вашей потере и надеемся, что понимание того, что три человека продолжат жить благодаря вашему непростому решению, хотя бы немного уменьшит боль», — добавил врач.

Донорское сердце было пересажено 36-летнему жителю Константиновки, страдающему от кардиомегалии. Его собственное сердце из-за осложнений гриппа увеличилось в четыре раза.

Почку пересадили 51-летнему львовянину, который последние два года был вынужден регулярно проходить процедуру диализа, а в целом болеет свыше десяти лет.

Еще одну почку получил мужчина из Киева, у которого отказал ранее пересаженный орган, и полгода пациент находился на заместительной почечной терапии.

Фото Oleg Samchuk/Facebook

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