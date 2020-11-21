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Здоровье и медицина

Ювелирная работа: во Львове спасли девочку, вдохнувшую гвоздь

16:44 21 ноября 2020
Операция

В ночь на 21 ноября хирурги Львовской областной детской больницы «Охматдет» спасли жизнь 11-летней девочке из Жидачевского района, которая вдохнула канцелярский гвоздь.

Как выяснилось, девочка с подружками устроила вечеринку, одна из участниц которой вдохнула канцелярский гвоздь, который почему-то держала во рту. К несчастью, металлический предмет застрял в бронхах. Медики Ходоровской городской больницы оказались бессильны, и «скорая» отвезла ребенка в «Охматдет».

Как сообщает zaxid.net, оперировать ребенка взялся детский хирург Александр Колодий. Это было ювелирное вмешательство, ведь диаметр трахеи ребенка составляет всего 8 мм и работать там щипцами крайне непросто. Тем не менее вынуть канцелярский гвоздь удалось без осложнений.

Во время операции оказалось, что пластмассовая часть гвоздя полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала.

На данный момент ребенка уже выписали.

Напомним, накануне во Львове врачи больницы скорой помощи смогли выполнить сложную и крайне ответственную операцию по пересадке органов сразу трем пациентам от одного донора.

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