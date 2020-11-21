Профессор медицины опроверг популярные мифы о лечении коронавируса и рассказал, что реально помогает

Пациенты со среднетяжелым течением коронавирусного заболевания и без факторов риска его осложнения вполне могут лечиться в амбулаторных условиях, выполняя все рекомендации медиков. Об этом заявил врач-анестезиолог, професор Сергей Дубров.

В числе таких рекомендаций он назвал адекватное питание, употребление достаточного количества жидкости, симптоматическую терапию жаропонижающими средствами вроде парацетамола или ибупрофена (они необходимы, если температура превышает 38,5 градусов). Что касается витаминов, Дубров подчеркивает, что они нужны каждому организму, и если принимать их в физиологических дозах, хуже точно не будет.

Дубров категорически не советует лечиться, пользуясь расхожими советами из Интернета. Там популярными являются «чудодейственные» методы от радиоволновых излучений до внутривенного введения спирта.

«Мы должны понимать и понимаем действительно, что антисептические средства, которые имеют концентрацию спирта 70%, убивают вирус. Но для того, чтобы в организме человека концентрация спирта была 70%, так, чтобы убить весь вирус, то это летальная доза. Человек не выживет. Поэтому такие методы научного обоснования просто не могут иметь», — объясняет медик.

Что касается натуральных средств при заболевании, медик советует прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, рациональное питание, питье большого количества жидкости (не менее 3 литров в сутки, если у больного нет хронической сердечной недостаточности).

А главным залогом выздоровления Дубров видит настрой на позитив.

«И тогда все закончится положительно», — отмечает он.

А тем временем в Запорожье воспитанников одного из детских садов спасают от риска заболеть ОРВИ чесночными амулетами.

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