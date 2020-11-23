Доктор Комаровский назвал единственное лекарство-защиту от коронавируса

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, регулярно дающий полезные советы о том, как диагностировать и лечить COVID-19, рассказал, что не существует в мире лекарств, которые бы могли предотвратить заболевание коронавирусом. Поможет избежать инфекции только вакцина, которую еще не разработали и не выпустили.

По словам Комаровского, сейчас врачи больше всего боятся не того, что люди заболеют, а того, что болезнь будет протекать тяжело. И возникнут поражения легких с дыхательной недостаточностью, с осложнениями, с тромбообразованиями.



«Вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место у 5−15 процентов людей, зависит от того, есть ли в организме человека дефицит цинка, есть ли в организме витамины С и D. Многие врачи и современные протоколы рекомендуют людям не допускать дефицита в организме витамина С, витамина D и цинка. Это основные слова, которые произносятся. Еще раз повторю: это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму», — сказал Комаровский.



«Но сам факт — заболеете вы или не заболеете — зависит только от двух факторов: от того, с каким количеством вируса вы встретитесь и от того, в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи», — добавил доктор, уточнив, если у человека пересохли слизистые, то организм практически не может остановить вирус, который получает все условия для размножения.

Доктор напомнил, что необходимо дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (норма 40−60 процентов). Кроме того, человеку нужно нормально пить и увлажнять дыхательные пути солевыми растворами.

«Но если вы 15 минут находитесь в закрытом помещении, где нет воздухообмена, где в воздухе высочайшая концентрация вирусов, то ничто вам не поможет», — уточнил Комаровский, призвав следить за своим здоровьем.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, как нужно было вводить «карантин выходного дня» в Украине.

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter