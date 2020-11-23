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Здоровье и медицина

Старикам здесь не место: Кличко рассказал, кого из киевлян коронавирус убивает первым

16:09 23 ноября 2020
скорая помощь

В Киеве проанализировали статистику смертности от коронавирусной инфекции. С начала пандемии 1142 жителя города скончались от осложнений COVID-19. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в возрастном разрезе самой уязвимой оказалась группа «65 лет и старше».

«Чаще всего умирают люди старше 65 лет (71%), а также в возрасте 50−65 лет (23 процента)», — приводит городской голова данные статистики по Киеву.

Ранее врачи отмечали, что пожилые люди более уязвимы к COVID-19, поскольку на момент заражения уже имеют букет хронических заболеваний. Данные по Киеву укладываются в общемировую тенденцию: среди заразившихся коронавирусом чаще умирали те, у кого в анамнезе были болезни сердца, сахарный диабет, ожирение.

По словам мэра Киева, жители города поздно обращаются за медицинской помощью — в основном на 7−8 день после появления симптомов, а потому сами создают предпосылки для развития осложнений COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Старикам здесь не место: Кличко рассказал, кого из киевлян коронавирус убивает первым

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