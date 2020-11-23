В России из носа мужчины извлекли монету, которую он "забыл" там 50 лет назад

Россиянин из города Зеленограда в Подмосковье установил своеобразный рекорд: мужчина прожил более 50 лет с монетой в носу. Только в преклонном возрасте, когда уже больше не мог дышать правой ноздрей, мужчина догадался обратиться к врачам, а хирурги извлекли из носоглотки постороннее тело. Медицинский отчет об операции опубликован на сайте горздрава.

К лору зеленоградец пришел в возрасте 59 лет. Лор направила пациента на КТ и обнаружила на снимке странный предмет округлой формы. Только после этого больной вспомнил, что будучи шестилетним затолкал в нос однокопеечную монету. Родителям о проблеме мальчик рассказать побоялся, а потом и вовсе забыл о случившемся. Все эти годы проблемы с дыханием у пациента доктора списывали на искривленную носовую перегородку. Хрящевая перегородка действительно была искривлена, но по вполне конкретной причине, которую выявили лишь спустя полвека.

Пациента прооперировали под общим наркозом. Из носовых ходов извлекли окаменевшие отложения (ринолит), вырезали искривленную часть хряща и извлекли копейку. Операция состоялась 20 ноября, а 23 ноября пациент выписался из больницы и вернулся домой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», монета — это не самое странное, что приходилось врачам извлекать из носоглотки пациентов. В Китае во время хирургического вмешательства выяснилось, что удалять женщине придется не камень, а выросший в носу зуб.

Фото pixabay.com

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