28.26 / 28.47 33.34 / 33.74
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Всех украинцев реально вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года, но есть условие, — Комиссаренко

19:24 23 ноября 2020
Тест

Уже в конце 2020 года в Европе могут зарегистрировать первые вакцины от коронавируса и в Украине всю страну могут провакцинировать до конца 2021 года. Об этом сообщает «Украина 24».

«Все вакцины примерно одинаковы, они изготавливаются на основе матричной РНК, которая несёт в себе информацию. Думаю, и Moderna, и BioNTech, и Pfizer приблизительно одинакового качества», — заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

В компании Moderna уже заявили, что цена их продукции составит от 25 до 37 долларов.

«Стоимость вакцин будет определяться сначала коммерческими, а потом политическими причинами. Но есть ещё и такой момент: нужно провакцинировать почти все население планеты, чтобы избавиться от вируса. Поэтому все страны заинтересованы в том, чтобы иммунизировались все другие страны. Если богатая страна провакцинирует всех своих граждан, это не убережёт её от распространения вируса, если в других странах он будет распространяться», — считает Комиссаренко.

Он сказал, что сначала необходимо провакцинировать медиков и людей которые особенно чувствительны к инфекции.

«Я думаю, что мы сможем провакцинировать всю страну к концу следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации», — подчеркнул Комиссаренко.

Напомним, страны G20 высказались за равный доступ к вакцинам.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Таюне (по центру)

Жена Винника после долгой паузы показалась с ним на публике

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

ДТП

Оторванная голова залетела в салон авто: в Харькове произошло жуткое ДТП

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер