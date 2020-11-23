Всех украинцев реально вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года, но есть условие, — Комиссаренко

Уже в конце 2020 года в Европе могут зарегистрировать первые вакцины от коронавируса и в Украине всю страну могут провакцинировать до конца 2021 года. Об этом сообщает «Украина 24».

«Все вакцины примерно одинаковы, они изготавливаются на основе матричной РНК, которая несёт в себе информацию. Думаю, и Moderna, и BioNTech, и Pfizer приблизительно одинакового качества», — заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

В компании Moderna уже заявили, что цена их продукции составит от 25 до 37 долларов.

«Стоимость вакцин будет определяться сначала коммерческими, а потом политическими причинами. Но есть ещё и такой момент: нужно провакцинировать почти все население планеты, чтобы избавиться от вируса. Поэтому все страны заинтересованы в том, чтобы иммунизировались все другие страны. Если богатая страна провакцинирует всех своих граждан, это не убережёт её от распространения вируса, если в других странах он будет распространяться», — считает Комиссаренко.

Он сказал, что сначала необходимо провакцинировать медиков и людей которые особенно чувствительны к инфекции.

«Я думаю, что мы сможем провакцинировать всю страну к концу следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации», — подчеркнул Комиссаренко.

Напомним, страны G20 высказались за равный доступ к вакцинам.

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