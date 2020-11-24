Украинцев с симптомами коронавируса предостерегли насчет 5-10 дней
При появлении симптомов COVID-19 необходимо сразу обращаться к врачу — тогда можно будет своевременно приступить к лечению. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в своем Facebook.
«Не ждите дома с симптомами по 5−10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья», — написал Ляшко.
По его словам, мощности государственных лабораторий позволяют тестировать методом ПЦР всех, кого направляют медики.
«В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!» — подчеркнул главный санитарный врач Украины.
При этом в комментариях подписчики отмечают, что не всегда врачи направляют на тест даже при наличии ковидных симптомов, а результаты тестов приходится подолгу ждать.
Напоминаем, в Украине планируют создать приложение по отслеживанию больных COVID-19.
Фото: pixabay.com946
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