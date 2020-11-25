Большое исследование в Дании забраковало защитные маски

В Дании ученые провели масштабное исследование (в нем приняли участие 6 тысяч добровольцев), целью которого было подтвердить эффективность ношения защитных масок во время пандемии. Как сообщает Медуза, добровольцев разделили на две группы: первой было предложено носить вне дома хирургические маски с высокой степенью защиты, а вторая группа обязалась не носить маски. На тот момент в стране не было масочного режима и каких-либо централизованных ограничений мобильности населения, действовали только режим карантина для выявленных зараженных и рекомендации по социальному дистанцированию.

В среднем добровольцы во время исследования проводили вне дома по 4,5 часа в день, по окончании исследования сдали тест на антитела.

В итоге положительные результаты теста на антитела в конце исследования получили 42 человека из группы, носившей маски (1,8%) и 53 человека (2,1%) из числа тех, кто их не носил. Таким образом, можно считать, что они перенесли ковид.

Т. е. обнаружить достоверную пользу от ношения масок ученым не удалось.

Тем не менее на исследователей тут же обрушилась критика, медики со всего мира назвали работу бесполезной и не учитывающей самые важные факторы.

Так, она не учитывает пользу от ношения масок теми, кто уже заразился коронавирусом, но пока не имеет симптомов заболевания. На данный момент считается, что именно такие люди ответственны почти за половину новых заражений.

Кроме того, ученые никак не следили за добровольцами, полагаясь только на их ответы (так, только 46% представителей «масочников» утверждали, что носили маску постоянно и согласно инструкции).

Таким образом, ученые заявляют, что строгого научного обоснования необходимости ношения масок до окончания эпидемии так и не появится. А для того, чтобы избежать всех «врожденных» ошибок в дальнейшем, нужно будет исследовать реальные цепочки заражения (например, с помощью биллинга телефонов или предустановленных приложений, отслеживающих контакты людей; такие методы уже используются в других исследованиях).

Напомним, в Украине ношение масок в общественных местах является обязательным, а по мнению Минздрава, избежать локдауна можно будет, если маски будут носить не менее 95% населения.

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