Переломы намного реже встречаются у тех, кто употребляет мясо и другие белковые продукты

Британские эксперты из Оксфордского университета установили, что рацион человека существенно влияет на риск переломов, сообщает The Independent. Исследование длилось 20 лет, в ходе него были проанализированы данные 55 тысяч добровольцев, которые придерживались различных принципов питания. Половина из них употребляли мясные продукты, остальные были вегетарианцами, веганами и пескетарианцами (в их рацион, помимо растительных продуктов, входят рыба и морепродукты). За все время исследований медики зафиксировали переломы почти у четырех тысяч человек.

Веганы, вегетарианцы и пескетарианцы в среднем на 43 процента чаще, чем мясоеды, получают переломы. Больше всех подвержены травмам веганы.

Врачи также отмечали локализацию переломов. У веганов переломы шейки бедра диагностировали в 2,3 раза чаще, чем у мясоедов. Сторонники растительных диет в полтора-два раза чаще ломали ноги и руки, а частота переломов запястья была примерно одинаковой у всех добровольцев. Однако пескетарианцы на 20—30 процентов реже получали переломы щиколотки и руки, чем мясоеды, вегетарианцы и веганы. Этот факт эксперты связали с тем, что пескетарианцы реже страдают ожирением, а это снижает вероятность развития переломов рук и щиколоток. Словом, специалисты еще раз получили подтверждение того, что питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам.

О том, какой вред вегетарианство наносит детскому и подростковому организму, читателям «ФАКТОВ» рассказала педиатр Светлана Онысько в материале: «Нам пришлось спасать полуторагодовалую малышку, которой мама-вегетарианка не давала ничего, кроме грудного молока».

Фото: pixabay.com



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