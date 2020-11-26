Полный локданун в Украине потребовала доктор медицинских наук

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что полный локдаун может быть эффективным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Кстати, в Кабмине не исключают, что локдаун может быть введен на новогодние праздники — в правительстве этот вопрос будут рассматривать в начале декабря.

Как передает «Укринформ», о необходимости жестких карантинных мер Голубовская заявила на Украинском женском конгрессе. «Я за полный локдаун, так как „полумеры“ ни к чему не приводят», — заявила доктор медицинских наук, обратив внимание на то, что растет количество заболевших украинцев в возрасте до 60 лет.

«В противодействии таким заболеванием ничего не изменилось со средних веков: когда нет средств специфического лечения, специфической профилактики, это может быть только максимальное разъединение, максимальное прерывание передачи в популяции, от человека к человеку. Как это сделать экономически, это уже вопрос не ко мне, но „полумеры“ ни к чему не приведут», — добавила она.

Медик прогнозирует пиковый рост заболеваемости в декабре 2020 — январе 2021 годов. По ее словам, сейчас страна находится «в интенсивной фазе» по распространению COVID-19.

Что же касается увеличения количества тяжелых случаев протекания коронавирусного заболевания, то, по ее мнению, одним из факторов являются погодные условия.

«За счет погодных условий человек получает большую дозу возбудителя, а любое инфекционное заболевание — это и дозозависимый процесс», — отметила она и добавила: «Для нас трагедия, когда растет количество тяжелых больных и их гораздо больше, чем возможности системы предоставлять медицинскую помощь именно им».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль хоть и заявлял, что на данный момент речь о более жестких карантинных мерах не идет, отметил, что Кабмин разрабатывает план реагирования на случай ухудшения ситуации.

Фото с Pixabay.

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