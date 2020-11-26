Заболели COVID-19, но нет декларации с врачом: украинцам рассказали, что делать в этой ситуации

Национальная служба здоровья Украины составила памятку для тех украинцев, кто заразился коронавирусом, не успев подписать декларацию с семейным врачом. В первую очередь придется связываться с ближайшим центром первичной медицинской помощи, а там обратиться к дежурному доктору.

По информации Минздрава, у каждого четвертого украинца (26%) до сих пор нет декларации с семейным врачом. Даже министр здравоохранения Максим Степанов вынужден был решать вопросы с декларацией уже после того, как заболел COVID-19. Тем, кто не озаботился выбором семейного врача заблаговременно, НСЗУ советует обращаться в ближайший к месту жительства центр первичной медицинской помощи и там получить первую консультацию.

Как объясняют в НСЗУ, пациент без декларации, обратившись в медцентр, имеет право на базовый пакет бесплатных услуг. Больного должен будет принять и проконсультировать дежурный врач медцентра. Он же должен назначить лечение и при необходимости дать направление на ПЦР-тестирование. При этом данные о пациенте будут внесены в электронную систему здравоохранения.

На период пандемии COVID-19 направления на анализы и на лечение выдаются вне зависимости от наличия декларации. Если пациент намерен еще раз встречаться с врачом и получить что-либо из базового пакета медуслуг, то декларацию все же придется заключить.

Бесплатный пакет услуг включает консультации врача, базовые исследования и анализы, вакцинацию детей и взрослых в соответствии с календарем прививок, электронные рецепты на препараты из программы «Доступные лекарства», электронные направления к узким специалистам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

179

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter