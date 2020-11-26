30 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Игорь Червак

Люди активно скупают в аптеках витамины и лекарства. Хит продаж — витамины С и D, препараты цинка и антибиотики.

— Любое лекарство и даже витамины желательно не принимать без назначения врача, — предостерегает заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 Игорь Червак. — Вреден бесконтрольный прием антибиотиков, нарушающих микрофлору кишечника, перегружающих печень, почки. А превышение дозы витаминов может плохо отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта, печени. Для профилактики, например, витамина С нужно один грамм в день.

Достаточное количество витаминов и микроэлементов можно получить, съев около 500 граммов свежих овощей и фруктов. Не нужно гнаться за экзотикой: выручат привычные яблоки, капуста, морковь, свекла. Пектин и клетчатка плодов улучшают моторику кишечника, его микрофлору, циркуляцию жирных кислот. Это особенно важно сейчас, когда пищеварительный тракт многих людей страдает из-за стресса, вызванного ситуацией с коронавирусом.

— Как сказывается на желудочно-кишечном тракте нервное напряжение?

— Оно нарушает пищеварение, и возникают функциональные заболевания — диспепсия, синдром раздраженного кишечника. После головного мозга желудочно-кишечный тракт находится на втором месте по количеству нервных клеток, сплетений, проводников. Это большая нейрогенная зона, на которой сразу отражаются страхи, волнения, тревожность, вызывая спазмы, боль, диарею. Яркий пример влияния стресса на желудочно-кишечный тракт — медвежья болезнь.

Как наладить правильное питание в холодную пору года? Какие витамины и микроэлементы нужно принимать дополнительно? Можно ли свести к минимуму последствия COVID-19 для органов пищеварения? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 30 ноября, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Игорь Николаевич Червак. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 10 декабря

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