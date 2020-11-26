Что делать, чтобы не запотевали очки, когда надеваешь маску

Женщина пришла на почту получать пенсию, и чуть не плачет: «Надо быть в маске, а очки в помещении сильно запотели, и не видно, за какую сумму расписываюсь, где ставить подпись…» Эта проблема сегодня касается многих. Люди спрашивают, есть ли специальные средства для очков, защищающие от запотевания. Есть несколько способов, помогающих избежать этого, когда вы заходите с улицы в помещение или транспорт.

Бумажная салфетка

В одном из видеороликов парень предлагает всегда иметь под рукой несколько бумажных полотенец или салфеток. Перед тем как зайти в метро или магазин, на верхний край маски наденьте сложенную вдвое салфетку (она не должна быть слишком тонкой) и заправьте ее под очки. Маска должна плотно прилегать к лицу. Салфетка будет впитывать конденсат, образующийся при дыхании, и он не попадет на стекла очков.

Мыло, пена для бритья, шампунь

Эксперименты с этими средствами проводят в телепередачах. Зрители делятся своими советами и утверждают, что такие средства позволяют уберечься от «тумана», покрывающего стекла. Можно намылить пальцы и с двух сторон нанести пену на линзы. Через несколько минут, когда пленка подсохнет, протереть стекла мягкой тканью. Так же поступают с пеной для бритья и жидким мылом.

Но следует сразу предупредить: поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые входят в состав моющих средств, могут быть достаточно агрессивными и повредить покрытие линз. Кроме того, по словам основателя компании, которая выпускает салфетки против затуманивания очков, Джина Мензиса, линзы, обработанные антибликовым покрытием, практически не поддаются действию средств для защиты от запотевания.

Уплотнитель для маски

Речь идет о сгибаемых полосках, встроенных в медицинские маски. Такой полоской надо плотно обжимать переносицу, хорошо отрегулировать ушные петли, чтобы маска плотно прилегала к лицу. В верхнюю часть самодельной тканевой маски тоже рекомендуется вшить проволочку. «Если теплый воздух выходит из верхней части маски, значит вы неправильно ее носите: очки должны находиться над краем маски, а не под ним, тогда воздух будет уходить через маску», — говорит преподаватель Йельского института глобальных проблем Шан Со-Лин, которого газета The New York Times еще весной попросила дать советы.

— Существуют салфетки, спреи, которые продаются в магазинах оптики, но надежный эффект от них получить трудно, — говорит заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика профессор Сергей Рыков. — Я согласен с теми, кто рекомендует носить качественную маску и заправлять верхний край под очки. А вот жидкое мыло надо использовать обязательно, возвращаясь домой после прогулки или рабочего дня: необходимо смыть грязь, накопившуюся за день. Не исключено, что остались на стеклах и частицы коронавируса, от которых очки защищают глаза.

Между тем ученые в Дании провели большое исследование в Дании и забраковали защитные свойства маски во время пандемии коронавируса.

Фото: https://pixabay.com/

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