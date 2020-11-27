Переболевшая раком Алла Мазур назвала ненавистное слово

Популярная украинская телеведущая Алла Мазур, поборовшая онкологическое заболевание, призналась, что не любит слово «ремиссия».

Для нее ремиссия — только перерыв, а затем болезнь вернется. Лучше — выздоровление, считает Мазур

«Как наждачкой по стеклу звучит для меня это слово», — пишет женщина и напоминает, что люди с диагнозом «онко», как правило, не хотят говорить на эту тему вообще.

По словам Аллы Мазур, благодаря проекту «Быть рядом» она задумалась о том, как осторожно следует подбирать слова с желанием поддержать человека.



«Это действительно целая наука — быть в трудную минуту рядом. Я почувствовала это, когда столкнулась с болезнью близко. Ну, а картинки, которые сегодня покажу вам — просто ошеломили и перевернули сознание. Специально перефотографировали и советую внимательно прочитать. Потому что даже не представляла, насколько по-другому могут восприниматься наши привычные «держись!» или «ты сильный, ты победишь», -советует ведущая.

Напомним, ранее бессменная ведущая «ТСН» Алла Мазур откровенно рассказала о болезни и поделилась подробностями лечения.

Фото Instagram/allamazurofficial



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