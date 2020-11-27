28.35 / 28.46 33.60 / 33.80
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Переболевшая раком Алла Мазур назвала ненавистное слово

8:20 27 ноября 2020
Алла Мазур

Популярная украинская телеведущая Алла Мазур, поборовшая онкологическое заболевание, призналась, что не любит слово «ремиссия».

Для нее ремиссия — только перерыв, а затем болезнь вернется. Лучше — выздоровление, считает Мазур

«Как наждачкой по стеклу звучит для меня это слово», — пишет женщина и напоминает, что люди с диагнозом «онко», как правило, не хотят говорить на эту тему вообще.

По словам Аллы Мазур, благодаря проекту «Быть рядом» она задумалась о том, как осторожно следует подбирать слова с желанием поддержать человека.

«Это действительно целая наука — быть в трудную минуту рядом. Я почувствовала это, когда столкнулась с болезнью близко. Ну, а картинки, которые сегодня покажу вам — просто ошеломили и перевернули сознание. Специально перефотографировали и советую внимательно прочитать. Потому что даже не представляла, насколько по-другому могут восприниматься наши привычные «держись!» или «ты сильный, ты победишь», -советует ведущая.

Напомним, ранее бессменная ведущая «ТСН» Алла Мазур откровенно рассказала о болезни и поделилась подробностями лечения.

Фото Instagram/allamazurofficial

253

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мокрый снег

Какая погода ждет украинцев в последние дни осени и в начале зимы

Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер