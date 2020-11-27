Антиковидный туризм: когда украинцы смогут сделать прививку от коронавируса в Европе

Власти стран Евросоюза, Великобритании и США будут готовы начать массовую бесплатную вакцинацию против коронавируса уже в конце декабря или в начале января. На сегодняшний день ждут официальной регистрации вакцины, разработанные и протестированные компаниями BioNTech и Pfizer, Moderna, CureVac, AstraZeneca. Не стоит забывать и о российской вакцине «Спутник V», создатели которой также подали официальную заявку на получение разрешения использования в ЕС.

Вот-вот объявят о результатах своих испытаний Johnson & Johnson, а также Sanofi и GlaxoSmithKline. Все это говорит о том, что в странах ЕС уже весной вакцины против коронавируса окажутся, очевидно, в широком доступе. Их смогут купить все желающие, что сделает, видимо, весьма популярным так называемый медицинский туризм. Иностранцы из бывших советских республик, например, будут специально приезжать в страны ЕС, чтобы сделать себе прививку против коронавируса.

Кому-то сегодня такой сценарий может показаться утопическим. Однако цифры не лгут. Евросоюз, население которого составляет примерно 450 миллионов человек, подписал контракты на закупку 300 миллионов доз вакцины, разработанной совместно BioNTech (Германия) и Pfizer (США).Такое же количество заказано британскому концерну AstraZeneca, разработавшему вакцину совместно с учеными Оксфордского университета. Американская корпорация Moderna обязалась поставить ЕС до 160 миллионов доз своей вакцины.

А еще у Брюсселя заключены предварительные договоры о закупке вакцин немецкой фирмы CureVac (405 миллионов доз), франко-британского консорциума Sanofi/GlaxoSmithKline (до 300 миллионов доз) и американской корпорации Johnson & Johnson (до 200 миллионов доз).

Если все договоренности будут выполнены, то страны ЕС получат почти 1,7 миллиарда доз вакцин в обшей сложности. Даже с учетом того, что одному человеку необходимы две дозы, потребности Евросоюза перекрываются с лихвой. К тому же, как показывают опросы общественного мнения, готовность сделать себе прививку против коронавируса пока выражают чуть более 50% жителей ЕС.

Следовательно, проблемой для желающих купить вакцину к концу весны 2021 года станет не ее наличие, а выбор! И тут важнейшее значение приобретают три фактора — эффективность, принцип действия, цена.

Эффективность, как показывают испытания, у всех уже разработанных препаратов примерно одинаковая — от 90% до 95%. Лучше показатели у так называемых «хайтековских» вакцин. Их еще называют мРНК-вакцинами. Иммунный ответ организма при их введении вызывается на клеточном уровне благодаря новейшим достижениям генной инженерии. Появлению этого нового поколения вакцин предшествовали многолетние научные исследования биотехнологических компаний, но такие препараты никогда еще не применялись. Поэтому многих людей беспокоит риск возможных долгосрочных последствий.

К мРНК-вакцинам относятся препараты, созданные компаниями BioNTech и Pfizer, Moderna, CureVac. У них есть еще одна проблема — хранение и транспортировка. Необходимо обеспечить температуру от минус 70 до минус 80 градусов по Цельсию!

Вакцина от AstraZeneca и российский «Спутник V» являются традиционными — векторными. Человеку вводят ослабленный коронавирус, заставляя организм вырабатывать антитела для борьбы с заражением. Векторные вакцины можно хранить и перевозить в обычных холодильниках. Но эффективность этих препаратов несколько ниже, чем у их инновационных конкурентов.

Зато они заметно дешевле. Цена одной дозы вакцины AstraZeneca в оптовой закупке составляет порядка 2,80 доллара. Следовательно, вакцинация, требующая введения двух доз, обойдется примерно в 5,60 доллара. Снова подчеркнем, что указаны оптовые цены.

Российский «Спутник V» предлагается Евросоюзу по цене около 10 долларов за дозу. Компании BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о поставке первой партии вакцин по цене 19,50 доллара за дозу (в сумме 39 долларов). В ЕС препарат в закупке стоит дешевле — примерно 18 долларов за дозу.

Самая дорогая на данный момент вакцина у корпорации Moderna. Цена зависит от объема поставок и колеблется от 25 до 37 долларов за дозу. Выходит, что для медицинского туриста, прибывшего в ЕС в конце весны или начале лета, покупка даже самой дорогой вакцины против коронавируса обойдется в пределах 100 долларов в рознице за две дозы. Это вполне приемлемая сумма для представителя среднего класса.

Напомним, что на днях британская компания AstraZeneca заявила, что готова обеспечить жителей Соединенного Королевства 18 миллионами доз вакцины к Рождеству.

Фото Pixabay

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