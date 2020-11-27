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Здоровье и медицина

Медик объяснил, что делать в случае "аллергии" на маску

15:37 27 ноября 2020
Медик объяснил, что делать в случае «аллергии» на маску

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров дал совет украинцам, жалующимся на появившуюся у них аллергию на защитные маски, объяснив, что в данном случае речь идет о заболевании — контактном дерматите.

По его словам, аллергикам нужно найти маску от другого производителя, поскольку маски могут производиться из разного материала.

«Поменять материал маски, и в принципе это решает проблему», — конкретизировал медик в новом видео канала Минздрава «Коронавірус. Інфо».

Напомним, ранее Дубров заявил, что пациенты со среднетяжелым течением коронавирусного заболевания и без факторов риска его осложнения вполне могут лечиться в амбулаторных условиях, выполняя все рекомендации медиков.

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