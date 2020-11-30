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Здоровье и медицина

В Днепре инфицированная COVID-19 женщина родила двойню

17:34 30 ноября 2020
В Днепре инфицированная COVID-19 женщина родила двойню

В Днепре акушерам пришлось проводить экстренную операцию кесарева сечения инфицированной COVID-19 жительнице Первомайска. Как сообщает ТСН, на свет появилась двойня — мальчики весом 3 и 2,8 килограмма.

Роженицу доставили в областной центр после резкого ухудшения ее состояния, спровоцированного кислородной недостаточностью.

Малыши в утробе также начали страдать от недостатка кислорода.

В настоящее время дети находятся под наблюдением неонатологов. Их тестирование на COVID-19 еще не проводили.

По словам главврача областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, с начала пандемии в учреждении роды приняли у 13 женщин с COVID-19. Ни один из младенцев, к счастью, не заразился.

Напомним, в Черкассах медики не пустили женщину с COVID-19 в больницу, поэтому ей пришлось рожать в буквальном смысле под дверью медучреждения.

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