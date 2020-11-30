"Пытаешься вздохнуть, а легкие отказываются раскрываться": экс-нардеп поделилась опытом борьбы с коронавирусом

Народный депутат IX созыва Виктория Войцицкая переболела COVID-19 и по примеру коллег по парламенту рассказала о собственном опыте борьбы с инфекцией.

Согласно ее посту в Facebook, боль в теле она «лечила» теплой ванной, после чего могла хотя бы час-другой поспать. Еще помогли вода и чай с лимоном, а также витамин С.

Тяжело дышать было первые несколько дней — ощущение было таким, будто на грудь поставили каменную глыбу.

«Пытаешься вдохнуть, а легкие отказываются раскрываться», — описала она свои ощущения.

Эту проблему решил баллон с кислородом, который заранее купил в магазине «мудрый муж».

Портативный баллон стал спасением

Женщина советует украинцам избегать переохлаждения, поскольку так были инфицированы многие ее знакомые.

Напомним, другой бывший нардеп — Злата Огневич — рассказала, что оказалось самым трудным для нее в преодолении COVID-19.

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