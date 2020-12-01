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Здоровье и медицина

Календарь магнитных бурь в декабре: когда быть осторожным

7:31 1 декабря 2020
Календарь магнитных бурь на декабрь: когда быть осторожным

Декабрь 2020 года станет не самым благоприятным с точки зрения геомагнитных возмущений на Солнце. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Ученые уже составили календарь активности светила, в соответствии с которым ощутимых магнитных возмущений можно ждать уже в среду, 2 декабря.

Затем ожидается длительный период спокойствия, который 18 декабря сменится новым всплеском геомагнитных возмущений, а уже 19 декабря прогнозируется магнитная буря G1. Несмотря на ее относительную малую мощность, влияние на работу систем связи, поведение животных и самочувствие человека не исключается.

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь, медики традиционно советуют высыпаться, отказаться от спиртных напитков, сигарет, кофе, а также жирной и острой пищи.

Напомним, ноябрь показал невысокую солнечную активность.

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