Календарь магнитных бурь в декабре: когда быть осторожным
Декабрь 2020 года станет не самым благоприятным с точки зрения геомагнитных возмущений на Солнце. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Ученые уже составили календарь активности светила, в соответствии с которым ощутимых магнитных возмущений можно ждать уже в среду, 2 декабря.
Затем ожидается длительный период спокойствия, который 18 декабря сменится новым всплеском геомагнитных возмущений, а уже 19 декабря прогнозируется магнитная буря G1. Несмотря на ее относительную малую мощность, влияние на работу систем связи, поведение животных и самочувствие человека не исключается.
Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь, медики традиционно советуют высыпаться, отказаться от спиртных напитков, сигарет, кофе, а также жирной и острой пищи.
Напомним, ноябрь показал невысокую солнечную активность.48
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