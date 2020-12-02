28.36 / 28.56 33.93 / 34.39
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Мертвые лежат в одной палате с живыми: жуткие кадры из одесской ковидной больницы

18:53 2 декабря 2020
Скорая

Обнародованы снимки из одесской больницы, в которой инфицированные коронавирусом умирают из-за нехватки кислорода, а мертвые по несколько часов лежат в палате вместе с живыми. Об этом сообщает ТСН.

В пятой больнице, куда свозят больных с коронавирусом, часто возникает очередь из карет скорой помощи — ежесуточно госпитализируют полсотни человек, но не могут полноценно их лечить и спасать.

Фотографии тел умерших пациентов в палатах и коридорах сделали родители супругов, проходящих лечение в этой больнице.

«Они задыхаются там, там не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород. Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди», — рассказывает руководитель благотворительного фонда «Корпорация Монстров» Катерина Ножевникова.

В больнице подтвердили подлинность фото, и что они не всегда успевали забирать умерших из общей палаты.

«Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда успевается это вовремя сделать, но уже работа налаживается и добавляем мы людей, добавляем мы персонал», — сказала заместитель директора по медицинским вопросам больницы № 5 Людмила Бирюкова.

Напоминаем, из-за отключения света в реанимации больницы на Львовщине умерли двое украинцев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ», а также с сайта ТСН

230

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Геннадий Кернес

Кернес получил особую привилегию в горсовете

Коронавирус школа

Ждать осталось недолго: астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине

Скорая

Мертвые лежат в одной палате с живыми: жуткие кадры из одесской ковидной больницы

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер