Мертвые лежат в одной палате с живыми: жуткие кадры из одесской ковидной больницы

Обнародованы снимки из одесской больницы, в которой инфицированные коронавирусом умирают из-за нехватки кислорода, а мертвые по несколько часов лежат в палате вместе с живыми. Об этом сообщает ТСН.

В пятой больнице, куда свозят больных с коронавирусом, часто возникает очередь из карет скорой помощи — ежесуточно госпитализируют полсотни человек, но не могут полноценно их лечить и спасать.

Фотографии тел умерших пациентов в палатах и коридорах сделали родители супругов, проходящих лечение в этой больнице.

«Они задыхаются там, там не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород. Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди», — рассказывает руководитель благотворительного фонда «Корпорация Монстров» Катерина Ножевникова.

В больнице подтвердили подлинность фото, и что они не всегда успевали забирать умерших из общей палаты.

«Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда успевается это вовремя сделать, но уже работа налаживается и добавляем мы людей, добавляем мы персонал», — сказала заместитель директора по медицинским вопросам больницы № 5 Людмила Бирюкова.

Напоминаем, из-за отключения света в реанимации больницы на Львовщине умерли двое украинцев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ», а также с сайта ТСН

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