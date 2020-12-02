Теперь и на улице: ВОЗ ужесточила правила ношения масок

Всемирная организация здравоохранения снова изменила рекомендации по поводу ношения масок в период эпидемии COVID-19. ВОЗ рекомендует носить маски везде, в том числе и на улице, если нет возможности удалиться от других людей хотя бы на метр.

Согласно новой версии правил, опубликованной 1 декабря, маска однозначно требуется в помещениях с плохой вентиляцией или там, где есть сомнения по поводу систем очистки воздуха. Также маску следует надевать в хорошо проветриваемых помещениях, если не получается держать социальную дистанцию.

ВОЗ рекомендует избавить от масок только детей младше пяти лет. Для школьников 6−12 лет решение должно приниматься с учетом мнения врачей, учителей и родителей. Для детей старше 12 лет действуют те же рекомендации, что и для взрослых.

Остальные рекомендации по поводу масок остались прежними. ВОЗ настаивает, что маску следует надевать, закрывая нос, рот и подбородок. Остается в силе совет мыть руки перед тем как надевать, снимать или касаться маски. Многоразовое изделие следует ежедневно стирать, а после высыхания хранить в чистом пакете.

Напомним, в начале эпидемии специалисты здравоохранения настаивали, что маски нужны больным, а здоровым средства защиты не требуются. Педиатр Евгений Комаровский объяснил, что заставило пересмотреть правила. Сейчас считается, что маски обязательны для всех.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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