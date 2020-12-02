В Украине собираются массово тестировать на COVID-19 города с населением более 100 тысяч человек

Кабмин разрабатывает проект массового тестирования украинцев на коронавирус. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию «Корреспондент».



«Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты — Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек», — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство также ведет переговоры с поставщиками вакцины и готовит детальный план дальнейших действий.

«Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca», — утверждает премьер-министр.

Он отметил, что вакцинирование в Украине начнется во втором квартале 2021 года.

Напоминаем, правительство не стало продлевать в Украине «карантин выходного дня».

Фото: pixabay.com

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