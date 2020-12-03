7 декабря на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Вячеслав Карась

— Боль — это реакция организма на повреждение, — говорит ортопед-травматолог высшей категории Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 1 Вячеслав Карась. — Например, при травме повреждаются структуры коленного сустава, что может вызывать боль. Также она иногда возникает из-за воспаления, вызванного инфекцией или ревматическим заболеванием — подагрическим либо ревматоидным артритом, другими недугами.

Если у человека болит колено во время ходьбы, можно заподозрить остеоартроз, при котором нагружается изношенный хрящ. Чтобы расходиться после сна, утром требуется около получаса. Если боль возникает ночью, чаще всего виновато воспалительное заболевание — ревматоидный артрит, подагра — и расхаживаться приходится более часа.

— Как понять, что поврежден мениск?

— Нужно подняться и спуститься по ступенькам. Больно идти вверх — скорее всего, поврежден хрящ надколенника, вниз — подозреваем повреждение мениска.

— Какие исследования обычно назначаете?

— Рентген коленного сустава, показывающий его конфигурацию, толщину суставного хряща, состояние костей, наличие остеофитов, костных опухолей, другие нюансы. С помощью УЗИ можно определить состояние мягких тканей: связок, менисков, хряща, а также наличие воспаления и опухолей мягких тканей. Но золотой стандарт диагностики сейчас — это МРТ. Важно учитывать результаты других исследований: общего анализа крови, уровней витаминов D3 и С, тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), температуры.

Как справиться с болью при артрозе? Зачем нужно сдавать анализ на витамины и гормон ТТГ? Какие симптомы повреждения мениска и как их лечить? Кому показана артроскопия? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 7 декабря, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Вячеслав Владимирович Карась. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 17 декабря

О современных методах терапии читайте в публикации «Коленный сустав мне вылечили, используя „коктейль“ из моих же стволовых клеток и плазмы крови».



73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter