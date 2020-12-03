Почему, заболев коронавирусом, многие не чувствуют запахов и вкуса еды: версия невролога
Рассказывая о течении болезни, люди, у которых диагностирован коронавирус, часто отмечают, что у них на какое-то время пропало обоняние, что они не ощущают вкуса еды либо он искажается. Это, можно считать, не очень значительные осложнения по сравнению с изнурительной лихорадкой, дыхательной недостаточностью, пневмонией. Кстати, как свидетельствуют специалисты, потеря вкуса и запаха характерна в основном для легкого течения заболевания. В стационар редко попадают люди с этими симптомами. Но если они длятся долго, то влияют на психологическое состояние человека.
«Когда у меня появились небольшая температура, ломота в теле, слабость, я еще сомневалась — это обычное ОРВИ или коронавирус. Но, когда пропал нюх, все стало ясно, — пишет на странице в „Фейсбуке“ Елена Козуб. — Не слышала никаких запахов. Еда казалась пересоленной, а чай несладким, сколько бы сахара ни положила. Тест подтвердил диагноз. Но болела я не очень тяжело. Думала даже, что повезло. Но однажды проснулась от запаха гари. Побежала на кухню — все в порядке. Разбудила мужа, спросила, чувствует ли, что есть гарь. Он ответил: „Нет“. Меня же теперь этот запах преследует постоянно. Вот такие галлюцинации…»
— Пока точно не известно, почему, заболев коронавирусом, человек теряет обоняние, но есть несколько версий, — говорит известный невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Майкова. — Возможно, вирус так действует на обонятельный нерв и повреждает его. Но я больше склоняюсь к тому, что это реакция мозга на интоксикацию, вызванную продуктами активности вируса. Ситуация в корне отличается от той, которая бывает при ОРВИ. И вот почему: потеря обоняния может случиться при любой вирусной инфекции, но тогда она чаще всего сопровождается насморком, отеком. При коронавирусе этого нет. А потерю вкуса вообще невозможно объяснить каким-то отеком. Зато все это объясняется работой мозга.
— При COVID-19 потеря вкусовых ощущений и запахов случается не сразу?
— Иногда это первый симптом. Он может быть и единственным. Все зависит от особенностей протекания болезни у конкретного человека. Это проблема неврологическая. В той области мозга, которая контролирует обоняние, самое богатое кровоснабжение. Вирус повреждает сосуды, нарушается барьер между сосудами и мозгом — и продукты интоксикации (жизнедеятельности вируса) попадают в мозг, сказываются на работе нервной системы.
— Помогут ли в этом случае сорбенты?
— Нет. Вирус взаимодействует только с определенным типом рецепторов в организме. И еще не изобрели сорбент, способный убрать такую интоксикацию. Она будет уходить постепенно. Помочь снизить ее действие может только обильное питье. А вот для восстановления нормальной работы мозга, для того, чтобы ускорить возвращение вкуса и запаха, особенно важно соблюдать простые правила.
— Какие именно?
— Прежде всего надо обеспечить себе полноценный сон: желательно засыпать
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