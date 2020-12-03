Почему, заболев коронавирусом, многие не чувствуют запахов и вкуса еды: версия невролога

Рассказывая о течении болезни, люди, у которых диагностирован коронавирус, часто отмечают, что у них на какое-то время пропало обоняние, что они не ощущают вкуса еды либо он искажается. Это, можно считать, не очень значительные осложнения по сравнению с изнурительной лихорадкой, дыхательной недостаточностью, пневмонией. Кстати, как свидетельствуют специалисты, потеря вкуса и запаха характерна в основном для легкого течения заболевания. В стационар редко попадают люди с этими симптомами. Но если они длятся долго, то влияют на психологическое состояние человека.

«Когда у меня появились небольшая температура, ломота в теле, слабость, я еще сомневалась — это обычное ОРВИ или коронавирус. Но, когда пропал нюх, все стало ясно, — пишет на странице в „Фейсбуке“ Елена Козуб. — Не слышала никаких запахов. Еда казалась пересоленной, а чай несладким, сколько бы сахара ни положила. Тест подтвердил диагноз. Но болела я не очень тяжело. Думала даже, что повезло. Но однажды проснулась от запаха гари. Побежала на кухню — все в порядке. Разбудила мужа, спросила, чувствует ли, что есть гарь. Он ответил: „Нет“. Меня же теперь этот запах преследует постоянно. Вот такие галлюцинации…»

— Пока точно не известно, почему, заболев коронавирусом, человек теряет обоняние, но есть несколько версий, — говорит известный невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Майкова. — Возможно, вирус так действует на обонятельный нерв и повреждает его. Но я больше склоняюсь к тому, что это реакция мозга на интоксикацию, вызванную продуктами активности вируса. Ситуация в корне отличается от той, которая бывает при ОРВИ. И вот почему: потеря обоняния может случиться при любой вирусной инфекции, но тогда она чаще всего сопровождается насморком, отеком. При коронавирусе этого нет. А потерю вкуса вообще невозможно объяснить каким-то отеком. Зато все это объясняется работой мозга.

— При COVID-19 потеря вкусовых ощущений и запахов случается не сразу?

— Иногда это первый симптом. Он может быть и единственным. Все зависит от особенностей протекания болезни у конкретного человека. Это проблема неврологическая. В той области мозга, которая контролирует обоняние, самое богатое кровоснабжение. Вирус повреждает сосуды, нарушается барьер между сосудами и мозгом — и продукты интоксикации (жизнедеятельности вируса) попадают в мозг, сказываются на работе нервной системы.

— Помогут ли в этом случае сорбенты?

— Нет. Вирус взаимодействует только с определенным типом рецепторов в организме. И еще не изобрели сорбент, способный убрать такую интоксикацию. Она будет уходить постепенно. Помочь снизить ее действие может только обильное питье. А вот для восстановления нормальной работы мозга, для того, чтобы ускорить возвращение вкуса и запаха, особенно важно соблюдать простые правила.

— Какие именно?

— Прежде всего надо обеспечить себе полноценный сон: желательно засыпать в 22:30—23:00 , но не позже, просыпаться самостоятельно, а не по звонку будильника. Нужна умеренная физическая активность: прогулки на свежем воздухе увеличат поступление кислорода в организм. Кстати, «матовое стекло» в легких, которое у пациентов с коронавирусом обнаруживают на КТ, раньше было случайной находкой у тех, кому исследование назначали по поводу боли в спине и кто перед этим перенес вирусное заболевание, в том числе грипп. В этом случае человека только наблюдали, рекомендовали побольше бывать на свежем воздухе — и через пару месяцев «матовое стекло» исчезало. И самый важный совет: не накапливать негативные эмоции, подвергая себя хроническому стрессу. Именно он мешает иммунной системе защищать организм от последствий вторжения инфекции. Любой. Будь то ОРВИ, грипп или коронавирус.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», чтобы снизить уровень стресса и депрессии во время карантина в Украине запустили бесплатные консультации психолога по телефону. Тем временем Кабмин разрабатывает проект массового тестирования на COVID-19 городов с населением более 100 тысяч человек.

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